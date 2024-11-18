ХК «Салават Юлаев» сразится с «Металлургом» на домашнем льду

«Салават Юлаев» завершает серию домашних игр. Сегодня на «Уфа-Арене» наша команда примет «Металлург» из Магнитогорска. Команды уже встречались в этом сезоне. 23 сентября уфимцы уступили сопернику со счётом 3:5.

Сейчас команды – соседи по турнирной таблице. «Салават» с 33 очками располагается на четвертой строчке в Восточной конференции. Клуб из Магнитогорска на строчку ниже с 29 баллами.