В Уфе «Динамо-Урал» уступил «Белогорью»

В рамках 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги в Уфе «Динамо-Урал» принимал на своей площадке «Белогорье» из Белгорода. Первый сет уверенно выиграли гости — 25:22. Во втором сильнее были уже башкирские волейболисты — 25:20. На старте третьей партии в игре уфимской команды последовал серьёзный провал.