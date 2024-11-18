В Уфе «Динамо-Урал» уступил «Белогорью»

В рамках 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги в Уфе «Динамо-Урал» принимал на своей площадке «Белогорье» из Белгорода. Первый сет уверенно выиграли гости — 25:22. Во втором сильнее были уже башкирские волейболисты — 25:20. На старте третьей партии в игре уфимской команды последовал серьёзный провал.
Отрыв «Белогорья» быстро вырос. Отыграть это преимущество волейболисты «Динамо-Урала» не сумели — 25:13. Четвертая партия оказалась более упорной, но также завершилась в пользу «Белогорья». Итоговый счет — 3:1 в их пользу.