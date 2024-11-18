В Уфе «Динамо-Урал» уступил «Белогорью»

В рамках 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги в Уфе «Динамо-Урал» принимал на своей площадке «Белогорье» из Белгорода. Первый сет уверенно выиграли гости — 25:22. Во втором сильнее были уже башкирские волейболисты — 25:20. На старте третьей партии в игре уфимской команды последовал серьёзный провал.

Отрыв «Белогорья» быстро вырос. Отыграть это преимущество волейболисты «Динамо-Урала» не сумели — 25:13. Четвертая партия оказалась более упорной, но также завершилась в пользу «Белогорья». Итоговый счет — 3:1 в их пользу.

«Белгород» сыграл на хорошем уровне. Показал, что такое защита, что такое контратака. Команда выглядела сегодня чуть более целостно, чем мы.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»

В некоторых моментах где-то подустали эмоционально, там игра была на больше-меньше. Мы начинали играть на эмоциях и выигрывали, эмоции ослабевали — они добавляли. Больше игра была на эмоциональных качелях.

Роман Поталюк, диагональный ВК «Динамо-Урал»
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