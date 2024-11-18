Год участников СВО и новые спортобъекты: итоги совещания с Радием Хабировым

Еще больше муниципалитетов в следующем году подключат к программе «Башкирские дворики». Средства в бюджете региона на эти цели уже заложены. Сегодня в режиме ВКС прошло еженедельное оперативное совещание, эта тема вошла в основную повестку. Строительство новых спортивных объектов, Год участников СВО и критика руководителей ведомств за сроки выполнения работ — об основных моментах совещания подробнее далее.

В Сибае обновляют сразу несколько кварталов. «Башкирские дворики» — это программа ремонта под ключ. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха. Для безопасности жителей установят видеонаблюдение и новое наружное освещение. Проект благоустройства разрабатывался совместно с жителями ближайших домов.

Реализация программы «Башкирские дворики» в следующем году вошла в основную повестку оперативного совещания. Проект, полюбившийся жителям республики, благодаря которому придомовые территории обретают новую жизнь. Более миллиарда рублей в этом году выделили на эти работы — удалось преобразить 143 двора.

За девять месяцев услуги по реабилитации получили более 11 тыс. детей с ОВЗ. Этот год в республике по указу главы региона был посвящен заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане сегодня не имеется государственных реабилитационных центров для взрослых. В качестве поддержки им с этого года предоставляются сертификаты на оздоровление номиналом в 52,5 тыс. рублей — уже почти 400 документов оформлено. Также средства выделяются на покупку технических средств.

Республика в этом году принимала масштабный форум – «Россия спортивная держава». На прошлой неделе Уфа стала основной площадкой празднования Дня самбо в стране. Открыли двери в этом году крупнейшие объекты: Дворец борьбы и Центр фехтования. Спорту уделяется большое внимание, но в приоритете сделать его доступным и привлечь большее количество людей к занятиям физкультурой.

Радий Хабиров остался недоволен затянувшимся ремонтом дорог к СНТ и поручил разобраться с этим вопросом. В этом году на эти работы выделено 154 млн рублей. На данный момент отсыпка полотна закончена не везде. Как пояснила руководитель дорожного ведомства, технологически работы можно продолжать даже при нынешней температуре на улице.

Вопросы у руководителя региона возникли и к Минздраву касаемо сроков ремонта поликлиник столицы. Их модернизация проводится в рамках республиканской программы. До 2029 года планируется обновить 118 объектов здравоохранения.