ХК «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» в домашнем матче

«Салавату Юлаеву» не удаётся обыграть магнитогорский «Металлург» на домашней арене с 2020 года. Сегодня наш клуб вновь уступил гостям. Первый период остался за уфимцами. Уже на 10-й минуте нашу команду вывел вперёд Александр Хмелевский. Но почти сразу гости реализовали большинство.

Ещё до перерыва отличился защитник башкирского клуба Ярослав Цулыгин. В середине второй двадцатиминутки еще одно большинство реализовал Робин Пресс. Счёт в матче решился в дополнительное время. Победный гол записал на свой счёт Денис Зернов. 3:2 в пользу «Металлурга». Теперь наша команда отправится на выездную серию. 21 ноября «Салават» встретится с тольяттинской «Ладой».