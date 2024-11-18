ФК «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» на стадионе «Нефтяник». Это был заключительный домашний матч в текущем году. Перед началом тура соперник располагался на три строчки выше уфимцев в турнирной таблице. Первая половина встречи прошла без голов. Хозяева открыли счёт в самом начале второго тайма. Отличился Андрей Анисимов.

Разыграли угловой. Гуря с Пасом разыграли, Гуря вернул Пасу, и Пас прострелил. Он как-то всех пролетел, я выскочил со спины. Там уже пустые ворота были, осталось просто попасть, и всё.

Андрей Анисимов, полузащитник футбольного клуба «Уфа»

На 58-й минуте «Уфа» удвоила счёт благодаря голу 20-летнего нападающего Миграна Агаяна. Победа со счётом 2:0 позволила команде обогнать «Сокол» в таблице и выйти из зоны вылета. Уфимцы выиграли три из трёх последних домашних матчей. Следующий матч на стадионе «Нефтяник» команда проведёт только в марте следующего года.

Наверное, ни для кого не секрет, что «Сокол» находится в нашей весовой категории. И это те команды, наверное, с которыми — и мы так считаем, и вы так считаете — можно набирать очки. Поэтому, естественно, хотелось в сегодняшнем матче очень сильно выиграть. И немножко поменять ситуацию в турнирной таблице, её обострить в нижней части.

Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»
Волна
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