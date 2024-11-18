ФК «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» в домашнем матче

Наверное, ни для кого не секрет, что «Сокол» находится в нашей весовой категории. И это те команды, наверное, с которыми — и мы так считаем, и вы так считаете — можно набирать очки. Поэтому, естественно, хотелось в сегодняшнем матче очень сильно выиграть. И немножко поменять ситуацию в турнирной таблице, её обострить в нижней части.

Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»