ФК «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» на стадионе «Нефтяник». Это был заключительный домашний матч в текущем году. Перед началом тура соперник располагался на три строчки выше уфимцев в турнирной таблице. Первая половина встречи прошла без голов. Хозяева открыли счёт в самом начале второго тайма. Отличился Андрей Анисимов.
На 58-й минуте «Уфа» удвоила счёт благодаря голу 20-летнего нападающего Миграна Агаяна. Победа со счётом 2:0 позволила команде обогнать «Сокол» в таблице и выйти из зоны вылета. Уфимцы выиграли три из трёх последних домашних матчей. Следующий матч на стадионе «Нефтяник» команда проведёт только в марте следующего года.