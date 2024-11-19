В Уфе прошла конференция нейрохирургов Приволжья

В Башгосмедуниверситете прошла конференция нейрохирургов Приволжья. В Уфу приехали ведущие специалисты из 14 регионов. В течение нескольких дней они обсуждали новые методы лечения и технологий, последние исследования.

В торжественной обстановке наградили врачей с мировым именем. Так, указом главы республики орденом Салавата Юлаева был награжден директор центра нейрохирургии им. Бурденко Дмитрий Усачев, а орденом Дружбы народов – заведующий кафедрой фундаментальной нейрохирургии медуниверситета им. Пирогова Владимир Крылов.