Жители Башкирии испугались новости о попытке похищения девочки

В Уфимском районе жителей жилого комплекса «Михайловка Green Place» напугала новость о попытке похищения маленькой девочки.
Как стало известно ИА «Башинформ», девочка рассказала родителям, что её попытался похитить неизвестный мужчина. Он схватил её за руку, но девочка укусила обидчика и сбежала. Информация о случившемся начала распространяться в местных чатах. Также появилось и «описание» злоумышленника: черная куртка с капюшоном, перчатки, солнцезащитные очки, свитер с высоким воротом.
В МВД сообщили, что информация о попытке похищения является выдумкой. Родители обратились с заявление в полицию и во время расследования выяснилось, что девочка придумала историю о похищении, чтобы избежать злости семьи за прогул школы.