Жители Башкирии испугались новости о попытке похищения девочки

В Уфимском районе жителей жилого комплекса «Михайловка Green Place» напугала новость о попытке похищения маленькой девочки.

Фото №1 - Жители Башкирии испугались новости о попытке похищения девочки

Как стало известно ИА «Башинформ», девочка рассказала родителям, что её попытался похитить неизвестный мужчина. Он схватил её за руку, но девочка укусила обидчика и сбежала. Информация о случившемся начала распространяться в местных чатах. Также появилось и «описание» злоумышленника: черная куртка с капюшоном, перчатки, солнцезащитные очки, свитер с высоким воротом.

В МВД сообщили, что информация о попытке похищения является выдумкой. Родители обратились с заявление в полицию и во время расследования выяснилось, что девочка придумала историю о похищении, чтобы избежать злости семьи за прогул школы.

В целях выяснения всех подробностей ситуации, девочка и ее родители вызваны в отдел полиции для принятия профилактических мер.

пресс-служба МВД по РБ
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