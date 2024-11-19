Жители Башкирии испугались новости о попытке похищения девочки

Как стало известно ИА «Башинформ», девочка рассказала родителям, что её попытался похитить неизвестный мужчина. Он схватил её за руку, но девочка укусила обидчика и сбежала. Информация о случившемся начала распространяться в местных чатах. Также появилось и «описание» злоумышленника: черная куртка с капюшоном, перчатки, солнцезащитные очки, свитер с высоким воротом.