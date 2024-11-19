В Башкирии задержан мужчина за незаконный отстрел кабанов

56-летний житель деревни Бишкураево Илишевского района подозревается в незаконной охоте на кабанов. Сигнал о происшествии поступил в полицию от егеря, который заметил подозрительный автомобиль в лесу и услышал выстрелы, вероятно, из охотничьего ружья. Патруль остановил машину, за рулем которой находился местный житель.

В автомобиле полицейские нашли охотничье ружье, патроны, тепловизор, нож и бинокль. Также на дороге были обнаружены две туши кабанов, убитых в ходе охоты. Подозреваемый признался, что собирался использовать мясо для личного потребления.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и оценке причиненного ущерба.