В Белокатайском районе провели ремонт сельского ДК

В деревне Айдакаево провели ремонт сельского дома культуры. Благодаря реализации федерального проекта «Культура малой Родины» в Белокатайском районе создали современное культурное пространство, которое станет центром притяжения жителей и гостей. В зрительном зале обновили сцену, установили современные театральные кресла, а также световое и музыкальное оборудование. Обустроили зону отдыха, музей и библиотеку.

Яркие и зажигательные песни теперь будут звучать по-новому. Гульсима Усманова вместе с соседкой пять лет назад пришла в Айдакаевский дом культуры. С тех пор они занимаются в главном ансамбле «Миляш», который принимает участие во всех районных мероприятиях.

Ремонт в сельском ДК был реализован по федеральному проекту «Культура малой Родины». В помещении обновили декорации, световое и музыкальное оборудование, установили зрительные кресла, закупили новые костюмы.

В культурном центре реконструировали библиотеку, создали музейный комплекс с краеведческими материалами и зону отдыха. Кроме того, начали проводить мастер-классы по вышиванию и ткачеству.