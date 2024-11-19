В Уфе подростки напали на мужчину и похитили деньги

В Уфе группа из четырёх подростков напала на 44-летнего мужчину. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району завершил расследование этого уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, которых обвиняют в разбое. Инцидент произошёл в декабре 2023 года на улице Богдана Хмельницкого, где подростки похитили у жертвы мобильный телефон и деньги.