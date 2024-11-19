Башкирия представила проекты на форуме «Транспорт России»

Главная тема этого года — «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы». Представители власти и лидеры отрасли обсудят острые проблемы и новые проекты, в том числе последние инициативы президента России, которые определят будущее транспортной инфраструктуры страны. И достижения и инновационные проекты в сфере транспортной инфраструктуры Башкортостана вписываются в эту тематику.