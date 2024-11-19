Башкирия представила проекты на форуме «Транспорт России»

Башкирия представила свои проекты на Международном форуме «Транспорт России», который в эти дни проходит в Москве.
В частности, это проект мостового перехода через Белую в створе с ул. Интернациональной, проект строительства Южного обхода в Кузнецовском Затоне и другие крупнейшие транспортные инвестиционные программы.
Ключевые события «Транспортной недели» — это XVIII Международный форум и выставка «Транспорт России». В работе форума, который ежегодно проводит минтранс России, принимает участие делегация Башкирии под руководством Радия Хабирова. На стенде региона он планирует провести ряд встреч с руководителями федеральных ведомств и дорожных компаний.
Форум традиционно включает в себя более 30 деловых мероприятий с участием более 300 экспертов. Ежегодно он собирает около 4 тысяч участников, а выставка привлекает более 10 тысяч посетителей.
Главная тема этого года — «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы». Представители власти и лидеры отрасли обсудят острые проблемы и новые проекты, в том числе последние инициативы президента России, которые определят будущее транспортной инфраструктуры страны. И достижения и инновационные проекты в сфере транспортной инфраструктуры Башкортостана вписываются в эту тематику.
Среди ключевых тем — модель развития скоростного движения в стране, повышение доступности и безопасности транспортных услуг, механизмы укрепления технологического суверенитета российского транспорта.
Выставка «Транспорт России» занимает площадь 3,9 тыс. квадратных метров, где свои проекты представят 125 экспонентов из числа ведущих транспортных компаний. Центральное место займет объединенный стенд приоритетных проектов. Здесь посетители смогут ознакомиться с совместными отраслевыми решениями минтранса и компаний-экспонентов — многие из них определят будущее российского транспорта и окажут влияние на развитие национальной экономики всей страны.
Фото: bashinform.ru