В Уфе началась установка главной новогодней елки на площади Ленина

Стоит отметить, что первая живая елка была установлена 15 ноября в районе Затона. Две главные новогодние елки появятся на площади имени Ленина и у Конгресс-холла «Торатау». Их высота составит 32 и 30 метров соответственно, а вокруг них будут установлены светодиодные фигуры, горки и ледяные скульптуры. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал ускорить оформление города к праздникам.