Радий Хабиров провел несколько встреч на полях форума «Транспорт России»

Радий Хабиров предложил банку ВТБ построить в Уфе мост и продолжить возведение второй очереди Межвузовского кампуса. Об этом стало известно на встрече Главы Башкортостана с руководителем правления Андреем Костиным на полях международного форума «Транспорт России».
Во время беседы руководитель республики рассказал о значимости сооружения для башкирской столицы. В частности, появлении автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Кроме того, Радий Хабиров отметил важность сотрудничества, поскольку банк финансировал работы на Восточном выезде. Андрей Костин выразил заинтересованность в проектах.
Также состоялась встреча с представителями компании «Инфратех Концессии». На ней обсудили вариант строительства моста через реку Белую уже в створе улицы Революционной. Он должен соединить район Забелья с центральной частью города. Как заверили в компании, проект взят в работу.
Кроме того, представители делегации из нашего региона провели переговоры по взаимодействию с госкомпанией «Автодор». В частности, о строительстве федеральной трассы М-12, которая проходит по территории республики.
Напомним, на транспортной неделе в Москве участвуют около четырех тысяч человек. Главная тема форума – эффективность транспортной системы страны. Будут обсуждаться скоростное движение, доступность и безопасность услуг. Представители Башкортостана поделятся своими наработками и предложениями по развитию инфраструктуры в регионе.