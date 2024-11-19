Радий Хабиров провел несколько встреч на полях форума «Транспорт России»

На участке в Башкортостане завершаем строительство моста через реку Белую. Это грандиозное, великолепное сооружение по уникальной технологии. А летом 2025 года уже планируем открыть движение по дороге. Ввод участка позволит значительно сократить расстояние от Москвы и Казани до Уфы и Екатеринбурга. Важно, что мы с коллегами из республики ещё на стадии проектирования собрались, определили ключевые моменты, которые нужно было решить. Потому что без эффективного взаимодействия с регионом такие масштабные объекты строятся очень долго и тяжело. С Радием Фаритовичем мы всегда на связи, обсуждаем и оперативно исправляем все болевые точки. Это позволяет нам выполнить все работы в установленные сроки.

Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Автодор»