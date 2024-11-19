Радий Хабиров провел несколько встреч на полях форума «Транспорт России»

Радий Хабиров предложил банку ВТБ построить в Уфе мост и продолжить возведение второй очереди Межвузовского кампуса. Об этом стало известно на встрече Главы Башкортостана с руководителем правления Андреем Костиным на полях международного форума «Транспорт России».

Во время беседы руководитель республики рассказал о значимости сооружения для башкирской столицы. В частности, появлении автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Кроме того, Радий Хабиров отметил важность сотрудничества, поскольку банк финансировал работы на Восточном выезде. Андрей Костин выразил заинтересованность в проектах.

Также состоялась встреча с представителями компании «Инфратех Концессии». На ней обсудили вариант строительства моста через реку Белую уже в створе улицы Революционной. Он должен соединить район Забелья с центральной частью города. Как заверили в компании, проект взят в работу.

Кроме того, представители делегации из нашего региона провели переговоры по взаимодействию с госкомпанией «Автодор». В частности, о строительстве федеральной трассы М-12, которая проходит по территории республики.

Фото №1 - Радий Хабиров провел несколько встреч на полях форума «Транспорт России»

На участке в Башкортостане завершаем строительство моста через реку Белую. Это грандиозное, великолепное сооружение по уникальной технологии. А летом 2025 года уже планируем открыть движение по дороге. Ввод участка позволит значительно сократить расстояние от Москвы и Казани до Уфы и Екатеринбурга. Важно, что мы с коллегами из республики ещё на стадии проектирования собрались, определили ключевые моменты, которые нужно было решить. Потому что без эффективного взаимодействия с регионом такие масштабные объекты строятся очень долго и тяжело. С Радием Фаритовичем мы всегда на связи, обсуждаем и оперативно исправляем все болевые точки. Это позволяет нам выполнить все работы в установленные сроки.

Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Автодор»

Напомним, на транспортной неделе в Москве участвуют около четырех тысяч человек. Главная тема форума – эффективность транспортной системы страны. Будут обсуждаться скоростное движение, доступность и безопасность услуг. Представители Башкортостана поделятся своими наработками и предложениями по развитию инфраструктуры в регионе.

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