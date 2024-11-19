Российские эксперты прокомментировали последние решения США

Публицист Анатолий Вассерман и директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировали телеграм-каналу Lomovka решение США и западных стран о возможности нанесения ракетных ударов вглубь России.

Они подчеркнули: такие решения могут иметь серьезные последствия не только для России, но и для самих инициаторов.

Американцы называют уходящего политика, который заведомо уже не останется в должности, «хромая утка». И «хромая утка» Байден хочет нагадить на голову своему преемнику Трампу. Анатолий Вассерман, российский государственный и политический деятель

По его мнению, такое решение не было принято самими Байденом, а исходило от «глубинного государства».

При этом он добавил, что Трамп сможет отменить это решение только после вступления в должность 20 января.

Демократы этим решением будут весьма обрадованы, потому что воспринимают всю Российскую Федерацию как страну, подлежащую полному переформатированию, либо полному уничтожению. Анатолий Вассерман, российский государственный и политический деятель

Директор Института политических исследований Сергей Марков также высказал своё мнение о решении Байдена увеличивать эскалацию конфликта. Он подчеркнул:

Решение руководства США, Великобритании и Франции бить дальнобойными ракетами по международно признанной территории России — Курской области — явное пересечение красных линий, о которых говорил Владимир Путин. Сергей Марков, директор Института политических исследований

Марков обозначил возможные последствия этого решения.

Путин отмечал, что это означает состояние войны с Россией. Все ожидают реакции нашей страны. Сергей Марков, директор Института политических исследований

Напомним, накануне Владимир Путин подписал Указ об обновленной ядерной доктрине. Документ подчеркивает, что агрессия в отношении России со стороны неядерного государства будет воспринята как совместное нападение с участием ядерного государства.