Российские эксперты прокомментировали последние решения США

Публицист Анатолий Вассерман и директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировали телеграм-каналу Lomovka решение США и западных стран о возможности нанесения ракетных ударов вглубь России.
Они подчеркнули: такие решения могут иметь серьезные последствия не только для России, но и для самих инициаторов.
По его мнению, такое решение не было принято самими Байденом, а исходило от «глубинного государства».
При этом он добавил, что Трамп сможет отменить это решение только после вступления в должность 20 января.
Директор Института политических исследований Сергей Марков также высказал своё мнение о решении Байдена увеличивать эскалацию конфликта. Он подчеркнул:
Марков обозначил возможные последствия этого решения.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал Указ об обновленной ядерной доктрине. Документ подчеркивает, что агрессия в отношении России со стороны неядерного государства будет воспринята как совместное нападение с участием ядерного государства.
Фото: Lomovka, ТГ.