В Уфе прошло заседание президиума Госсобрания Башкирии

Сегодня прошло заседание президиума Госсобрания республики. Главное темой стало определение даты пленарного заседания парламента и списка рассматриваемых законопроектов. Так, депутаты рассмотрят закон о бюджете республики на ближайшие три года.

Кроме того, народные избранники намерены расширить круг лиц, у которых есть право на первоочередной прием в госорганах и организациях. Это представители и сопровождающие инвалидов граждане.

Служебные машины муниципальных пожарных и ДПК хотят освободить от транспортного налога, а у инспекторов на особо охраняемых природных территориях появится больше полномочий.