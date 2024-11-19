В Уфе прошло заседание президиума Госсобрания Башкирии

Сегодня прошло заседание президиума Госсобрания республики. Главное темой стало определение даты пленарного заседания парламента и списка рассматриваемых законопроектов. Так, депутаты рассмотрят закон о бюджете республики на ближайшие три года.
Кроме того, народные избранники намерены расширить круг лиц, у которых есть право на первоочередной прием в госорганах и организациях. Это представители и сопровождающие инвалидов граждане.
Служебные машины муниципальных пожарных и ДПК хотят освободить от транспортного налога, а у инспекторов на особо охраняемых природных территориях появится больше полномочий.
Помимо этого, по мнению депутатов, артисты должны быть честны со зрителями и предупреждать, что выступают под плюс.