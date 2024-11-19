В Башкирии увеличен размер выплаты контрактникам СВО из Туймазинского района

Жителям Туймазинского района, подписавшим контракт с Минобороны России для участия в СВО, полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Отметим, что меньше месяца назад муниципальная поддержка составляла лишь 100 тысяч. Итого, если суммировать денежное довольствие военнослужащих за год, единовременные федеральную, региональную и муниципальную выплаты, то военнослужащим от Туймазинского района полагается 4 225 000 рублей.
Напомним, в Башкортостане желающие подписать контракт с оборонным ведомством страны могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру 117, телефону Ситуационного центра 122, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Добавим, что помимо 40 видов льгот, которые полагаются всем военнослужащим, в столице Башкирии участникам СВО также предоставят скидки на покупку жилья.