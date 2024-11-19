В Башкирии увеличен размер выплаты контрактникам СВО из Туймазинского района

Жителям Туймазинского района, подписавшим контракт с Минобороны России для участия в СВО, полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Отметим, что меньше месяца назад муниципальная поддержка составляла лишь 100 тысяч. Итого, если суммировать денежное довольствие военнослужащих за год, единовременные федеральную, региональную и муниципальную выплаты, то военнослужащим от Туймазинского района полагается 4 225 000 рублей.