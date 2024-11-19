Радий Хабиров обсудил строительство нового моста через реку Белую

Сегодня в Москве в рамках XVIII международного форума и выставки «Транспорт России» глава республики Радий Хабиров встретился с Андреем Шишкиным, управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии». На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по проекту моста через реку Белую в районе улицы Революционной.