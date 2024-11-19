Радий Хабиров обсудил строительство нового моста через реку Белую

В Уфе планируется возведение нового моста, который свяжет районы Дема и Нижегородка. Эта информация была озвучена Министерством транспорта Башкирии.
Сегодня в Москве в рамках XVIII международного форума и выставки «Транспорт России» глава республики Радий Хабиров встретился с Андреем Шишкиным, управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии». На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по проекту моста через реку Белую в районе улицы Революционной.
Реализация данного проекта станет первым шагом в создании транспортной магистрали, которая соединит развивающийся район Забелья с центром города.
Радий Хабиров выразил интерес к строительству моста, который обеспечит связь левобережной части реки Белой с существующей дорожной сетью микрорайона Нижегородка. Проект уже находится на стадии разработки.