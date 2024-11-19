Тренер из Башкирии получил звание мастера спорта международного класса

У Анатолия Килюшева инвалидность, но это не мешает ему профессионально заниматься пауэрлифтингом. За его плечами не одна победа на турнирах.

На прошедшем Чемпионате России он поднял 180 кг – это норматив для мастера спорта международного класса. В ближайших планах у Анатолия – поднять на соревнованиях уже 200 кг.