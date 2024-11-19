В Башкирии буйного пассажира поезда связали скотчем

В Башкирии во время поездки в поезде между Пензой и Нижневартовском один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вызывать беспорядки. Чтобы остановить его агрессивное поведение, другие пассажиры связали молодого человека скотчем. Когда полиция прибыла по вызову проводника, они обнаружили 22-летнего мужчину, лежащего в коридоре вагона, связанного скотчем.
Свидетели рассказали, что он распивал алкоголь и приставал к другим пассажирам, после чего стал угрожать и вести себя агрессивно. Полиция составила на него протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В тот же день в другом поезде, следовавшем из Белгорода в Новосибирск, еще один пассажир, 37 лет, также нарушал порядок, находясь в нетрезвом состоянии. Он игнорировал просьбы персонала прекратить свои действия и в итоге ему было отказано в продолжении поездки. На него также составили протокол за мелкое хулиганство.