В Башкирии буйного пассажира поезда связали скотчем

В Башкирии во время поездки в поезде между Пензой и Нижневартовском один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вызывать беспорядки. Чтобы остановить его агрессивное поведение, другие пассажиры связали молодого человека скотчем. Когда полиция прибыла по вызову проводника, они обнаружили 22-летнего мужчину, лежащего в коридоре вагона, связанного скотчем.

Свидетели рассказали, что он распивал алкоголь и приставал к другим пассажирам, после чего стал угрожать и вести себя агрессивно. Полиция составила на него протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.