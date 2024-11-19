Жительницу Башкирии забили табуретом и поленом

10 ноября в дереве Сатлык в доме было найдено тело 62-летней женщины с множественными травмами. Выяснилось, что к смерти несчастной может быть причастен 65-летний мужчина – в его доме была найдена одежда со следами крови. Оказалось, знакомые проводили время за распитием спиртных напитков и повздорили. Мужчина схватил табурет и несколько раз ударил оппонентку, после ударил поленом. Тело несчастной обнаружила соседка, которая пришла навестить подругу.