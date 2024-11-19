В Башкирии подросток угонял машины ради развлечения

В Башкирии 16-летний студент колледжа из Стерлитамака угонял автомобили ради развлечения. Об этом он признался полицейским, когда его задержали. По информации МВД по РБ, местный житель 38 лет обратился в полицию, так как его «ВАЗ-2114» пропал. Мужчина рассказал, что припарковал свою машину во дворе, а на следующее утро обнаружил, что ее нет.

После того как следователи проанализировали улики на месте кражи и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они нашли подозреваемого. Им оказался 16-летний юноша, который уже стоял на учете в органах по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, он увидел оставленные в замке багажника ключи и угнал машину. После покатушек он бросил авто на безлюдной улице. Оказалось, что парень уже имел опыт угонов — в мае он катался на другом автомобиле, «ВАЗ-2107», и также оставил его на улице.