В Уфе состоялся гала-концерт конкурса «Мы раскрываем крылья!»

В Уфе прошёл гала-концерт третьего Республиканского конкурса-фестиваля «Мы раскрываем крылья!». Инклюзивный проект с участием особенных детей представил Госоркестр Башкортостана совместно с Республиканским учебно-методическим центром по образованию Минкультуры региона.

На сцене театра оперы и балета перед полным зрительным залом выступили лауреаты конкурса. За дирижерским пультом был народный артист Республики Дмитрий Крюков, который заботливо вел юных талантливых музыкантов от первой репетиции с оркестром до настоящего звёздного часа на большой сцене.