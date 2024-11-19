В Башкирии водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ

В Башкирии задержан водитель, который пытался подкупить сотрудника ГАИ. Инцидент произошел в Стерлитамаке, когда инспектор останавливал автомобиль для проверки документов. Во время общения выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Чтобы избежать наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водитель предложил инспектору взятку в размере 10 тысяч рублей, которые он намеревался перевести на банковскую карту. Несмотря на неоднократные предупреждения о возможной уголовной ответственности за свои действия, мужчина не отступил.