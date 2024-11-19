В Уфе Институт физической культуры БГПУ отметил 35-летие

35 лет исполнилось Институту физической культуры и здоровья человека БГПУ. На юбилее в стенах родного вуза собрались выпускники разных лет, студенты, преподаватели, коллеги и друзья. Многие увиделись с одногруппниками впервые спустя много лет.

Среди выпускников много выдающихся спортсменов России и мира — призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, членов и тренеров сборных команд. В холле гости мероприятия ознакомились с историей института — представили выигранные кубки и медали, памятные вещи и фотографии, а также олимпийский факел Сочи-2014. А в актовом зале для студентов и выпускников организовали насыщенную концертную программу.