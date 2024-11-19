В Уфе планируют строительство нескольких мостов

Из Башкортостана планируют запустить прямые авиарейсы в Китай. Об этом стало известно на международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве. Делегацию возглавляет Радий Хабиров. Также в Уфе намерены построить новые мосты. Один из них соединит Дёму с Нижегородкой, а другой появится в створе улице Интернациональной в северной части города.

Московский Гостиный двор на этот раз стал настоящим центром притяжения для экспертов в сфере транспорта со всей страны. Стенд Башкортостана выделяется не только тем, что представители региона встречают всех участников с присущим башкирским гостеприимством.

Но и масштабными инфраструктурными проектами и замыслами. Радий Хабиров предложил банку ВТБ построить в Уфе мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной. А еще продолжить возведение второй очереди межвузовского кампуса. Руководитель правления Андрей Костин заинтересовался идеями. Поскольку банк уже сотрудничал с республикой, финансировал работы на Восточном выезде.

Сейчас профинансировать строительство моста ни из федерального, ни тем более из республиканского невозможно. Поэтому мы снова работаем над формированием нового концессионного соглашения, как на Восточном выезде. Восточный выезд — это платная дорога, но, тем не менее, достаточно большое количество людей им пользуются. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один мост может появиться и в другой части Уфы. Радий Хабиров обсудил вариант строительства сооружения через реку Белую уже в створе улицы Революционной с представителями компании «Инфратех Концессии». Он должен соединить район Забелья с центральной частью города. Проект взяли в работу.

Мы один из самых крупных субъектов по дорожной сети. Поэтому те проекты, которые мы сегодня привезли или которые мы обсуждаем. Это, конечно же, проекты не одного дня, то есть мы договариваемся на проекты на 2026, 2027, 2028 года. Рустем Газизов, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

И дороги для республики играют действительно важную роль, прежде всего для экономики. Через территорию региона проходят основные транспортные потоки. Речь идет о строительстве трассы М-12. Она проходит через Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы. Магистраль планируют сдать уже летом следующего года.

Строительство этого участка позволит сократить от Москвы, Казани и Уфы до Екатеринбурга — это 400 километров. Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Автодор»

На встрече с руководителем «Автодора» Радий Хабиров обсудил вопросы восстановления дорог, которые получили повреждения при перевозке материалов большегрузами.

Любая дорога предполагает разрушение сопрягающей инфраструктуры. Здесь просто надо восстанавливать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До конца года должны достроить и новый участок федеральной трассы М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом было заявлено на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. В 2024-м планируется открыть движение по трассе Бирск-Тастуба-Сатка. Большие намерения есть и в сторону Оренбурга.

Р-240, как я уже сказал, мы подтвердили намерения, что в следующем году уже начнётся основной объём работы, расширение до Зиргана. Это хорошая история. В декабре откроем объезд примыкания к М-7, в следующем году запустим М-12. Это всё большие трассы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы безопасности движения на дорогах обсуждались на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным. Недобросовестные водители закрывают номера, чтобы не платить за перегруз на пунктах весового контроля. Поэтому власти намерены дополнительно установить там камеры и увеличить штрафы в 2, а то и в 3 раза.

Это поможет дорожному фонду укрепиться, строить дополнительные дороги, но и приводить всю сеть в нормативное состояние. Виктор Басаргин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Современную динамичную жизнь невозможно представить без авиатранспорта. С директором компании «Азимут» Павлом Удодом Радий Хабиров обсудил планы по открытию рейсов из Уфы в Китай. А внутри страны — в Горно-Алтайск. Глава Башкортостана подчеркнул, что региональные власти предоставляют субсидии для снижения цены билетов на внутренних линиях.

Компания «Азимут» — она всегда отзывается, мы хотели Самарканд открыть, они открыли его. Мы просили ряд городов России открыть — они открыли. Каждый год открывают новые рейсы. У нас в следующем году будем летать в Новокузнецк. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наше сотрудничество развивается конструктивно, авиакомпания из года в год наращивает пассажиропоток. Мы летаем и на юг, и в регионы Сибири, и используем уфимский аэропорт как транзитный. Павел Удод, директор авиакомпании «Азимут»

Обсудили на полях форума и вопросы развития круизного речного туризма в регионе с компанией «ВодоходЪ». Это направление стало активно развиваться в Башкортостане с прошлого года, когда в Уфу стали заходить круизные теплоходы.

Мы обсудили возможность, что если мы в следующий год плотно поработаем, то в 2026 году у нас зайдет компания со своим флотом прогулочных катеров на электроходу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан