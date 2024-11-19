В Уфе издание «Пруфы» оштрафовали на 200000 рублей

Такое решение сегодня вынесли в Советском районном суде столицы. Так, в отношении автономной некоммерческой организации «Свободные медиа», куда, собственно, относится данное СМИ, ранее составили административный протокол за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом сообщений, способных создать угрозу общественной безопасности.

Решение приняли по факту публикации на сайте сетевого издания, а именно статьи «Озера главного муфтия, жалобы жителей, «националисты» Хабирова. Что происходит в Башкирии?» от 7 июля этого года под авторством Рамиля Рахматова. В Советском районном суде должны были рассматривать административное дело в отношении главного редактора этого же СМИ, однако рассмотрение дела перенесли на 10 декабря в виду неявки ответчика.