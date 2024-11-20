В Башкирии удалось снять ужин кабанов

В природном парке «Аслы-куль» фотоловушке удалось запечатлеть трапезу кабанов. Интересными кадрами поделилась пресс-секретарь министерства природопользования и экологии Ренара Газина.
В ночное время толпа кабанов неспешно раскапывала снег и землю и ужинала. Животные никуда не спешили и спокойно перемещались по лужайке.
Специалисты напомним, что при встрече с диким животным, неважно, где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить его. Особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша.
Видео: природный парк «Аслы-куль».