Глава Башкирии встретился со студентами московских университетов

Мы относимся к вам, как к ярким представителям молодёжи нашей республики. Все вы прошли непростой путь, поступили в ведущие вузы нашей страны. Мы очень гордимся вами. После окончания учёбы перед вами встанет выбор — чем заниматься дальше, где работать. И, безусловно, республика заинтересована в квалифицированных специалистах, которые прошли хорошую школу и обладают глубокими знаниями в своей специальности. В Башкортостане есть все условия для самореализации и комфортной жизни. Поэтому мы регулярно проводим такие встречи, чтобы рассказать вам о том, как развивается ваша малая родина, какие возможности есть для вас. Чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы и принять для себя важные решения о дальнейшем жизненном пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан