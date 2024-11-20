Накануне, 19 ноября, Глава Башкирии встретился со студентами московских университетов, которые приехали на учёбу в столицу из региона. Радий Хабиров и будущие специалисты обсудили перспективы их дальнейшей трудовой деятельности.
В общении с руководителем региона приняли участие более 100 молодых людей. Открывая встречу, Глава Башкирии отметил высокий потенциал студенческого сообщества.
Руководитель региона выделил хорошую динамику развития экономики Башкортостана и развитую систему мер поддержки молодых специалистов.
Глава республики добавил, что представители управленческой команды региона ориентированы в том числе на активную работу с молодёжью, а также на поддержку наиболее интересных студенческих инициатив.
В ходе встречи Радий Хабиров также ответил на вопросы ребят. Студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Ильдан Хуснутдинов из Туймазинского района спросил у Главы региона о том, какие вопросы он решает во время рабочих командировок в Москву.
Студентка Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лейла Юлгутлина задала вопрос о возможностях стажировки и учебных практик на предприятиях и компаниях Башкортостана для студентов, обучающихся в московских вузах.
Глава региона поручил своей администрации и правительству, совместно с предприятиями, создать банк вакансий для прохождения учебных практик, который должен быть доступен для студентов.
Замир Яминов из Баймакского района поинтересовался, как по мнению руководителя республики будет выглядеть экономика Башкортостана через 10 лет.
Студентов интересовал и вопрос формирования нового состава правительства Башкортостана.
Студенты также попросили Радия Хабирова активнее использовать их к работе над проектами республиканского масштаба. Глава региона подчеркнул, что такой интерес молодых ребят воодушевляет и их возможности нужно использовать, особенно в новых сферах промышленности.
Активисты ассоциации студентов поблагодарили Главу региона за грантовую поддержку их инициатив. В частности, благодаря им в Москве создан башкирский молодежный культурный центр, студенты получили возможность реализовать свой творческий потенциал. Во время встречи многие студенты рассказали, что после завершения учебы в Москве они хотели бы приносить пользу родной республике и работать в Башкортостане.
Фото: bashinform.ru