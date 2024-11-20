В Уфе кремировали белку, застрявшую в птичьем домике

В Уфе сотрудники реабилитационного центра диких животных «Пин и Пуф» провели кремацию белки, которая погибла, застряв в скворечнике.

Руководитель центра Дмитрий Стрельников рассказал в своем телеграм-канале, что белка каким-то образом попала внутрь птичьего домика, но выбраться обратно уже не смогла. Спустя некоторое время местные жители обнаружили животное и вызвали специалистов. Однако, когда сотрудники центра прибыли на место, белка уже была мертва.

Стрельников отметил, что, судя по всему, белка провела в скворечнике несколько дней, пытаясь выбраться и прилагая все усилия для спасения.