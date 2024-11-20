В Башкирия в результате столкновения легковушек погиб мужчина

В Туймазинском районе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей «ВАЗ». Авария случилась на трассе Белебей — Бакалы вблизи Воздвиженки.

По информации МЧС РБ, в результате столкновения погиб один мужчина. Семеро человек, включая двухлетнего ребенка, получили травмы.

Специалисты МЧС прибыли на место происшествия, чтобы извлечь тело погибшего и оказать помощь пострадавшим, которые затем были госпитализированы. Причины происшествия пока выясняются.

По данным ГАИ, 48-летний водитель «ВАЗ-2112», двигаясь в сторону Туймазов, выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с «ВАЗ-21099». От столкновения один из автомобилей был отброшен на «Хендай Кона».