В Уфе водитель автобуса высадил третьеклассницу на опасном шоссе

Уфе произошел инцидент с третьеклассницей, которая ехала на автобусе №115 компании «Башавтотранс». Девочка возвращалась из школы и села на остановке «Округ Галле». Однако водитель высадил её на оживлённом Алексеевском шоссе, так как её транспортная карта не была активирована. Наличных у девочки не оказалось. К тому же её телефон разрядился, и она решила идти домой пешком. К счастью, один из проезжавших мимо водителей заметил её, остановился, позвонил маме и отвёз девочку домой.