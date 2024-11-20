В Башкирии фермер вернулся к традиционной заготовке сена

О том, что новое — это хорошо забытое старое, прекрасно знают фермеры Чишминского района. Так, в крестьянском хозяйстве Дамира Идиятуллина вернулись к традиционной заготовке сена и фуража для коров и лошадей. Пища для крупного рогатого скота не портится под открытым небом и сохраняет все питательные вещества.

Ноябрьская погода с многочисленными осадками и резкими перепадами температуры для фермеров не стала помехой. Даже несмотря на снег с чишминских полей, аграрии везут на базу предприятия еще заготовленное летом сено, чтобы затем кормить им буренок и телят абердин-ангусской породы.

Комбикорм им даем, сенаж им даем, сено, солому даем и вода, а телятам также овёс. Свежий воздух им нужен постоянно, что летом, что зимой. Они жары не боятся и холода не боятся. Роман Муратов, сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства

Крестьянскому хозяйству в Теперишево — 32 года. Его руководитель Дамир Идиятуллин подчеркивает: с пятидесяти гектаров земли и трех голов скота предприятие стало одним из крупнейших в районе. Имея теперь более двух тысяч гектаров пашни и пятьсот голов лошадей и крупнорогатых.

Вместе с фермой меняется и мировоззрение, говорит глава предприятия. Каждый шаг нужно предугадывать, чтобы хозяйство всегда было на плаву и развивалось. Во всех аспектах. Даже взять заготовку кормов. Сельхозпроизводители вновь вернулись к скирдованию сена, соломы и фуража. Этот метод не только экономит средства, но и помогает сохранить листву и соцветия.

Где-то порядка тысячи тонн сена мы заготовили и более тысячи тонн мы соломы мы заготовили, и всё это у нас скирда. По первому снегу мы протащили более 50 скирдов, пока у нас хватает. Для хранения скирдов не требуется помещение, и там практически ничего не портится. Один процент, не более. Дамир Идиятуллин, директор крестьянско-фермерского хозяйства

И, как показывала практика, заготовка кормов в рулонах для лошадей и коров по многим причинам неэффективна. Хранить сено вот в таком виде, по словам фермеров, невыгодно. Поскольку связанные веревками тюки с сеном из-за осадков портятся под открытым небом. А зимой и вовсе замерзают, и достать их не представляется возможным.

Поскольку такой испорченный и сгнивший корм пагубно влияет на почву и окружающую среду. Так как может разлагаться длительное время. И если коровы съедят веревку или так называемый «шпагат», то они получат отравление. К слову, предприятие занимается поставками мясной продукции в торговые точки столицы и растениеводством. В год предприятие приносит до пяти тысяч тонн зерна.

Реализуем через сети трейдеров и за границу тоже. То, что мы производим. Продукция очень качественная и хорошая. Наша продукция уходит в Иран и Китай. Дамир Идиятуллин, директор крестьянско-фермерского хозяйства