Врачи Башкирии помогли женщине с абсцессом единственной почки

В Салавате врачи местной больницы спасли жизнь 40-летней женщины с одной почкой. У пациентки начал развиваться абсцесс.
20 лет назад женщине удалили правую почку из-за образовавшихся в ней камней. Два года назад врачебное вмешательство потребовалось вновь – женщина перенесла операцию на левую почку. Но недавно пациентка вновь почувствовала боли. У неё начались проблемы с мочеиспусканием.
Врачи обнаружили камни и острое повреждение единственного уцелевшего органа, мог развиться острый гнойный пиелонефрит или абсцесс почки. Была угроза жизни, требовалась срочная операция. Урологи провели эндоскопическую операцию без разрезов, удалив камни и установив стент. А на четвертый день женщину уже выписали домой под наблюдение врача в поликлинике.
Фото: министерство здравоохранения РБ.