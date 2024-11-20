Врачи Башкирии помогли женщине с абсцессом единственной почки

В Салавате врачи местной больницы спасли жизнь 40-летней женщины с одной почкой. У пациентки начал развиваться абсцесс.

20 лет назад женщине удалили правую почку из-за образовавшихся в ней камней. Два года назад врачебное вмешательство потребовалось вновь – женщина перенесла операцию на левую почку. Но недавно пациентка вновь почувствовала боли. У неё начались проблемы с мочеиспусканием.