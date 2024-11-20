Жительница Уфы стала участницей телешоу, чтобы изменить свою жизнь

Как сообщила сама Зарина, она столкнулся с проблемами в двух важных сферах жизни – профессиональной и личной. У женщины два ребёнка и муж, отношения с которым стали холодными и отдалёнными. Зарина работает репетитором по английскому, но и профессиональная деятельность перестала приносить ей удовольствие – женщина выгорела на фрилансе.

Зарина поделилась, что с мужем они уже расставались. После рождения первого сына пара развелась – Зарина уехала к маме, а её муж нашёл новые отношения. Через несколько лет пара всё же пришла к выводу, что они хотят возродить отношения. Но после рождения второго ребёнка проблемы вернулись. Зарина поделилась, что чувствует себя в этих отношениях одинокой.