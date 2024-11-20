В Стерлитамаке бездомный обкрадывал дачные домики

В Стерлитамаке задержали 37-летнего бездомного мужчину, который в течение года совершал кражи на дачных участках. По данным МВД РБ, он проникал в дачи, разбивая окна или взламывая двери, и похищал болгарки, перфораторы, циркулярные пилы и другие строительные инструменты, а однажды присвоил велосипед.