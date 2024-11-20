Спортсмен из Башкирии стал лучшим на соревнованиях по параскалолазанию

Спортсмен из Башкортостана стал лучшим на всероссийских соревнованиях по параскалолазанию. Артём Бондаренко выиграл в турнире на Кубок ЦСКА, который проходил в Москве. Участники боролись за медали в лазании на скорость и на трудность. Сильнейших выявляли среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.
Артём Бондаренко – спортсмен с нарушением зрения, но на трассе уфимского скалодрома для него практически нет препятствий. Все преграды из камней он преодолевает с первой попытки. 10 лет назад Артем выбрал этот спорт, с тех пор тренируется и выступает на российском и международном уровне. Ранее спортсмен участвовал в чемпионате мира по скалолазанию среди слабовидящих. Сейчас вернулся с золотой медалью всероссийских соревнований на Кубок ЦСКА, который проходил в Москве.
Среди дисциплин в скалолазании Артем предпочитает выступать в соревнованиях на скорость. И здесь у него многое получается, хотя результаты пришли не сразу. И все эти годы рядом с ним его наставник Тимур Абдурашитов. Он начал тренерскую деятельность также 10 лет назад. С тех пор к спортивным вершинам наставник и атлет стремятся вместе. Занятия проходят три раза в неделю. Во время прохождения трассы Тимур Абдурашитов подсказывает направление движения, места зацепов на стене.
В республике адаптивное скалолазание – не самый популярный вид спорта. Мало кто из слабовидящих атлетов выбирают его. А потому у Артема Бондаренко практически нет конкурентов в республике. И свои силы он проверяет уже на региональных и всероссийских турнирах по скалолазанию. В следующем году спортсмен намерен выступить на чемпионате России.