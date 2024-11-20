В Уфе состоялись соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

Рамиль Исмагилович для меня был как второй отец родной. Он для меня очень многое сделал и как тренер, и как человек. Я ему за это очень благодарен на всю жизнь. Запомню всё это и детям своим, и спортсменам буду рассказывать. Как тренер он был великим человеком.

Роман Иванов, тренер-преподаватель по фехтованию /г. Магнитогорск/