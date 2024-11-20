В Уфе состоялись соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

Второй год подряд столица республики принимает Всероссийские соревнования по фехтованию памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова. Турнир проводится среди спортсменов до 15 лет. В этот раз соревнования собрали более 100 фехтовальщиков из семи регионов страны. В первый день разыгрывали медали в личных встречах, во второй прошли бои в команде. На фехтовальных дорожках мушкетеры, которым нет и 15. Эти рапиристы уже на пороге серьезных соревнований. И такие всероссийские старты – подспорье для накопления опыта.
На соревнования памяти Рамиля Исмагиловича Аюпова приехали его воспитанники уже в качестве тренеров. Сейчас Роман Иванов занимается развитием фехтования уже в Магнитогорске. С теплотой вспоминает наставника.
Рамиль Аюпов начал тренировать в 1974 году. Воспитал не одно поколение чемпионов. Его спортсмены становились победителями и призёрами Олимпийских игр, удостаивались звания заслуженных мастеров спорта России и СССР. Рамиль Исмагилович Аюпов тренировал рапиристов до последних дней.
Башкортостан на турнире представляли около 60 фехтовальщиков. И, конечно, составляли серьёзную конкуренцию. Екатерина Ямашева – лидер в своей возрастной группе.
Следующий этап для фехтовальщиков – первенство России, которое впервые пройдет в Уфе в декабре.