В Уфе состоялись соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

Второй год подряд столица республики принимает Всероссийские соревнования по фехтованию памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова. Турнир проводится среди спортсменов до 15 лет. В этот раз соревнования собрали более 100 фехтовальщиков из семи регионов страны. В первый день разыгрывали медали в личных встречах, во второй прошли бои в команде. На фехтовальных дорожках мушкетеры, которым нет и 15. Эти рапиристы уже на пороге серьезных соревнований. И такие всероссийские старты – подспорье для накопления опыта.

На соревнования памяти Рамиля Исмагиловича Аюпова приехали его воспитанники уже в качестве тренеров. Сейчас Роман Иванов занимается развитием фехтования уже в Магнитогорске. С теплотой вспоминает наставника.

Рамиль Исмагилович для меня был как второй отец родной. Он для меня очень многое сделал и как тренер, и как человек. Я ему за это очень благодарен на всю жизнь. Запомню всё это и детям своим, и спортсменам буду рассказывать. Как тренер он был великим человеком.

Роман Иванов, тренер-преподаватель по фехтованию /г. Магнитогорск/

Рамиль Аюпов начал тренировать в 1974 году. Воспитал не одно поколение чемпионов. Его спортсмены становились победителями и призёрами Олимпийских игр, удостаивались звания заслуженных мастеров спорта России и СССР. Рамиль Исмагилович Аюпов тренировал рапиристов до последних дней.

Фото №1 - В Уфе состоялись соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

Турнир памяти Рамиля Исмагиловича Аюпова, он великий тренер, маэстро, который воспитал не одно поколение, и мы все ему признательны и благодарны. Будем надеяться, что наши спортсмены составят достойную конкуренцию, ведь они являются одними из самых сильнейших в регионе.

Андрей Карнаухов, главный судья всероссийских соревнований по фехтованию

Башкортостан на турнире представляли около 60 фехтовальщиков. И, конечно, составляли серьёзную конкуренцию. Екатерина Ямашева – лидер в своей возрастной группе.

Как удается мне? Просто нужно усердно тренироваться. Главное – желание. С помощью этого желания можно сделать всё. Каждые соревнования – это важно. Это праздник, можно сказать, обязательное мероприятие.

Екатерина Ямашева, участница всероссийских соревнований по фехтованию

Следующий этап для фехтовальщиков – первенство России, которое впервые пройдет в Уфе в декабре.

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