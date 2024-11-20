В Уфе прошел парный чемпионат по спортивному бриджу

В Уфе прошел парный чемпионат Башкортостана по спортивному бриджу. Эта карточная игра признана Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. В столице Башкортостана региональный чемпионат по бриджу прошел впервые. В спортивной разновидности игры проводится несколько сдач с определенным набором карт. Задача каждой пары – получить лучший результат, чем другие с теми же самыми картами.

Изучить правила несложно, но учиться играть в бридж можно всю жизнь. Игра достаточно сложная. Она при этом очень интересная и затягивает. Если вам стало интересно, будьте готовы к тому, что вас проклянут в семье, потому что все выходные вы будете пропадать на соревнованиях.

Инициатором проведения чемпионата выступил уфимский любитель бриджа Анатолий Жохов. Состав участников подобрался сильный, в Уфу приехали игроки из других регионов. Всего 56 участников составили 28 пар. Среди них игроки из Перми, Ижевска, Челябинска и Екатеринбурга. Турнир продлился два дня. В первый прошла предварительная стадия. Участники отобрались в финалы А и Б, которые прошли на следующий день. В итоге в финале А победу одержала пара Сергей Михалев и Илья Мельников из Ижевска. В последние пять лет бридж в России стремительно набирает популярность.