В Уфе прошёл детский турнир по самбо «Zвезда»

В Уфе в третий раз прошел крупнейший всероссийский детский турнир по самбо «Zвезда». Впервые его провели в новом Дворце борьбы. Турнир объединил 1200 спортсменов из 22 регионов России, а также из Республики Казахстан.
Турнир «Zвезда» собрал более тысячи спортсменов. Традиционно соревнования посвятили памяти Героев России. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 16 лет. Они отметили, что условия, которые созданы во Дворце борьбы, мотивируют их на красивые поединки и победу.
Оценивали поединки профессиональные судьи. Рефери турнира – представители не только республики, сюда приехали специалисты со всей страны. Главная задача – оставаться объективным и не допустить травм у спортсменов.
Всего за два дня разыграли 90 комплектов наград, а также премии для тренеров, которые представили на соревнованиях наибольшее количество самбистов. От республики премию выиграл представитель Туймазинского района Рустам Мухаметдинов, а его спортсмены чаще других поднимались на пьедестал почета.