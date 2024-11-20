Жительница Уфы рассказала о брате, который служит на СВО

Уфимка Анастасия, чей брат служит в зоне специальной операции, рассказала Горобзор.ру о своем защитнике.

Боец раньше работал в строительной сфере, но имел опыт срочной службы, после которой принял решение подписать контракт на 3 года.

Девушка говорит: её брат пошел на службу добровольцем. Служит в разведке, а это - большие требования не только к физической, но и умственной подготовке.

Брат Анастасии женат, у него трое детей. Семья решение пойти на СВО приняла нормально: у мужчины все-таки есть соответствующая подготовка. В свой первый отпуск брат Анастасии отправится в декабре, ожидается, что с родными он проведет месяц.