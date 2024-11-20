Пять предприятий представляют Башкирию на мебельной выставке в Москве

В этом году в ней участвуют более 950 компаний из девяти стран, в том числе все регионы страны. От Башкортостана представлены компании «Метта» и «МЕБЕЛЬБАЙ» из Уфы, туймазинская «Корона», а также «Полимерные композиты» из Нефтекамска и «Альтернатива» из Октябрьского.