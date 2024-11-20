Пять предприятий представляют Башкирию на мебельной выставке в Москве

Сразу пять башкирских предприятий представляют республику на международной выставке «Мебель-2024» в Москве. Она проходит в «Экспоцентре». Об этом Радий Хабиров рассказал в соцсетях. Он отметил статусность площадки, на которой презентуют новинки и передовые решения в мебельной индустрии России и Восточной Европы.
В этом году в ней участвуют более 950 компаний из девяти стран, в том числе все регионы страны. От Башкортостана представлены компании «Метта» и «МЕБЕЛЬБАЙ» из Уфы, туймазинская «Корона», а также «Полимерные композиты» из Нефтекамска и «Альтернатива» из Октябрьского.
Глава региона напомнил, что именно в республике первыми создали мебельный кластер. Таким образом, производство качественной мебели становится для Башкортостана еще одной специализацией.