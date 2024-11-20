Артиллеристы из Башкирии отмечают профессиональный праздник на передовой

Накануне в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Эти подразделения в составе мотострелкового полка «Башкортостан» вносят значительный вклад в общую победу. Точными ударами они ежедневно наносят поражение бронетехнике и живой силе противника, оттесняя его на Краснолиманском направлении ЛНР. Как артиллеристы отметили свой профессиональный праздник на передовой?
Всего несколько секунд – и ракетная система залпового огня «Град» накрывает площадь, равную четырем футбольным полям. Скрыться от точного и мощного удара практически невозможно. Наши парни всегда в боевой готовности, доезжают и развертываются на позиции через несколько минут после получения приказа.
Реактивщики Башкортостана, как и другие наши подразделения, работают в зоне СВО в любое время суток и в любое время года. И даже свой профессиональный праздник отмечают на передовой в Кременной. Сейчас у них есть пару свободных минут для награждения, и ребята снова отправляются выполнять свои боевые задачи.
Среди реактивщиков не все служили в артиллерийских войсках. Профессионально работать на РСЗО «Град» научились уже здесь, в зоне СВО. За эффективное выполнение поставленных боевых задач были отмечены и медалями Жукова. Хотя скромно отмечают, что просто делали свою мужскую работу.
А этот молодой боец с позывным «Ветер» записался добровольцем по стопам своего отца, который героически погиб под Авдеевкой. Сын доблестно продолжает его дело, за что и был отмечен командованием медалью Шаймуратова. Семейные военные династии в башкирских подразделениях – не редкость.
День артиллериста также отмечают гаубичный дивизион, бойцы автоматических станочных гранатометов, расчёты противотанковых управляемых ракет, минометчики. И хотя сами они скромничают о своих заслугах, командование отметило, какую именно роль они играют в боевых действиях.
Сейчас едем на очередную точку. До линии ЛБС пара километров. Для безопасности и военкоров, и в первую очередь наших военных нужны вот такие дрон-детекторы «Булат-4». В случае обнаружения FPV-дрона и «Бабы-Яги» он тут же подаёт сигнал, и есть время среагировать, найти укрытие или быстро уехать из опасного места. Такие спецсредства действительно спасают жизни тут, на СВО.
Так же, как и с реактивщиками, нам неоднократно приходилось работать и с ребятами из гаубичного артдивизиона имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан». На построении знакомые лица. За мужество и героизм многих отметили медалями Жукова и Шаймуратова, вручили именные часы. В этот момент срабатывают дрон-детекторы, сообщая о приближении вражеских FPV-дронов. Немедленно укрываемся в блиндажах. Пока пережидаем опасность, узнаю, за что боец с позывным «Донор» получил орден Мужества.
Артиллеристы, как и бойцы остальных башкирских подразделений, – настоящие патриоты своей малой и большой Родины. По зову сердца встали на ее защиту, когда это потребовалось. По-другому не могли, говорят они. Ведь потомки Салавата отступать не умеют.