Артиллеристы из Башкирии отмечают профессиональный праздник на передовой

Накануне в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Эти подразделения в составе мотострелкового полка «Башкортостан» вносят значительный вклад в общую победу. Точными ударами они ежедневно наносят поражение бронетехнике и живой силе противника, оттесняя его на Краснолиманском направлении ЛНР. Как артиллеристы отметили свой профессиональный праздник на передовой?

Всего несколько секунд – и ракетная система залпового огня «Град» накрывает площадь, равную четырем футбольным полям. Скрыться от точного и мощного удара практически невозможно. Наши парни всегда в боевой готовности, доезжают и развертываются на позиции через несколько минут после получения приказа.

По-разному бывает. Иногда в день по несколько раз выезжаем, иногда по пару дней сидим, если конкретных целей нет, чтобы наверняка. А так работа везде есть, везде она сложная. Но работаем, выдерживаем. позывной «Була»

Реактивщики Башкортостана, как и другие наши подразделения, работают в зоне СВО в любое время суток и в любое время года. И даже свой профессиональный праздник отмечают на передовой в Кременной. Сейчас у них есть пару свободных минут для награждения, и ребята снова отправляются выполнять свои боевые задачи.

Среди реактивщиков не все служили в артиллерийских войсках. Профессионально работать на РСЗО «Град» научились уже здесь, в зоне СВО. За эффективное выполнение поставленных боевых задач были отмечены и медалями Жукова. Хотя скромно отмечают, что просто делали свою мужскую работу.

Выполнял свои непосредственные обязанности, применял знания. Делал всё, что от меня требуется, прилагал все силы. позывной «Рашпель»

А этот молодой боец с позывным «Ветер» записался добровольцем по стопам своего отца, который героически погиб под Авдеевкой. Сын доблестно продолжает его дело, за что и был отмечен командованием медалью Шаймуратова. Семейные военные династии в башкирских подразделениях – не редкость.

У нас в РЭБе таких две семьи, которые служат с сыновьями, есть два брата. Отец вами с небес гордится. позывной «Банкир»

День артиллериста также отмечают гаубичный дивизион, бойцы автоматических станочных гранатометов, расчёты противотанковых управляемых ракет, минометчики. И хотя сами они скромничают о своих заслугах, командование отметило, какую именно роль они играют в боевых действиях.

Учебники говорят об одном: артиллерия забирает на себя 70 процентов потерь врага. Всех с праздником. позывной «Бугор»

Сейчас едем на очередную точку. До линии ЛБС пара километров. Для безопасности и военкоров, и в первую очередь наших военных нужны вот такие дрон-детекторы «Булат-4». В случае обнаружения FPV-дрона и «Бабы-Яги» он тут же подаёт сигнал, и есть время среагировать, найти укрытие или быстро уехать из опасного места. Такие спецсредства действительно спасают жизни тут, на СВО.

Так же, как и с реактивщиками, нам неоднократно приходилось работать и с ребятами из гаубичного артдивизиона имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан». На построении знакомые лица. За мужество и героизм многих отметили медалями Жукова и Шаймуратова, вручили именные часы. В этот момент срабатывают дрон-детекторы, сообщая о приближении вражеских FPV-дронов. Немедленно укрываемся в блиндажах. Пока пережидаем опасность, узнаю, за что боец с позывным «Донор» получил орден Мужества.

Три раза рисковал своей жизнью. Сопровождал колонну с пехотой, там шло 8 БМП, мой «Урал» провел их по минному полю. Вывозил раненых, тяжелых в госпитали. Когда спас, потом при встрече спасибо говорили. позывной «Донор»