Стали известны подробности травмирования девочки на квесте в Уфе

Квест зашел слишком далеко. В Уфе аниматора обвинили в избиении школьницы. Инцидент произошел в квест-комнате во время празднования дня рождения, после которого девочке потребовалась медицинская помощь. Наш коллега Тимур Давлетов побывал в этом устрашительном заведении и узнал все подробности.

Людей в форме в этом хоррор-квесте явно не ждали. Поводом послужило заявление в правоохранительные органы одной из уфимок. Ее несовершеннолетняя дочь пожаловалась на аниматора, который явно превысил свои полномочия.

Шесть подростков от 10 до 12 лет решили отметить день рождения и записались на квест «Судная ночь». Но игра переросла в кошмар. По словам одной из девочек, ее оттаскали за волосы и ударили головой об стену. Сейчас она в больнице. У ребенка диагностировали ушиб носа и сотрясение.

Вот кадры с камер наблюдения. На них актер в балахоне ставит детей у стены и изображает акты насилия. Аниматор, к которому так много вопросов, сегодня на работу не вышел, а внезапно ушел в отгул присматривать за своей бабушкой. А организатор на камеру заявил, что девочек никто и пальцем не трогал.

Кроме того, представители хоррор-квеста заявили, что никакой электрошокер они не использовали, а лишь устрашали детей отпугивателем для собак. Так ли это на самом деле, сейчас будут выяснять в Следственном комитете республики. Там возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Запретить квесты в России предлагали депутаты Госдумы еще летом этого года. По мнению законодателей, в таких местах то и дело случаются инциденты, в которых люди получают как психологические, так и физические травмы. Вспомнить только недавнюю историю из Стерлитамака: там сразу несколько человек выпали из окна второго этажа во время прохождения квеста. В итоге один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.