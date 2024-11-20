В Уфе завершили капремонт в детском отделении противотуберкулезного диспансера

В детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера завершили капитальный ремонт. В Уфе сдали первый объект, вошедший в республиканскую программу модернизации медучреждений. По личной инициативе Радия Хабирова до 2030 года в столице Башкортостана приведут в порядок 118 медицинских объектов, из них еще в четырёх работы планируют завершить в этом году.
Напольная плитка со следами животных и разноцветные стены в процедурной, просторные индивидуальные боксы с собственным санузлом – на первый взгляд и не определишь, что это противотуберкулезный диспансер. Телевизор – лишь приятный бонус к современному оснащению. Обновили медоборудование, мебель, появились вентиляционная система с очисткой воздуха, комната матери и ребенка, а также совмещенная в одну палата младенцев. Последняя сильно облегчает работу медперсонала.
На поправку ребята идут, в том числе получая положительные эмоции. Эпидемиологически здоровые малыши проводят время вместе: играют и рисуют.
Каждый ребенок берет пример со взрослых. Находясь в диспансере от нескольких месяцев до двух лет, многие детишки и сами вооружаются медицинскими инструментами. Правда, игрушечными. Игровые площадки здесь пользуются особым спросом. Теперь их целых две. И каждая полна детей.
Ремонт второго этажа начался в апреле. Работу провели колоссальную – отстроили детское отделение буквально с нуля. Снесли стены, возведя новые, заново провели электричество и установили мультимедиа-системы.
На одном из оперативных совещаний правительства Радий Хабиров заявил, что для ремонта в первую очередь были выбраны самые «неухоженные» поликлиники. За шесть лет планируют обновить 54 взрослых и 33 детских поликлиники, 25 республиканских медучреждений и стоматологий. Для этого из регионального бюджета выделили 8 миллиардов рублей.