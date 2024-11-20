В Уфе завершили капремонт в детском отделении противотуберкулезного диспансера

В детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера завершили капитальный ремонт. В Уфе сдали первый объект, вошедший в республиканскую программу модернизации медучреждений. По личной инициативе Радия Хабирова до 2030 года в столице Башкортостана приведут в порядок 118 медицинских объектов, из них еще в четырёх работы планируют завершить в этом году.

Напольная плитка со следами животных и разноцветные стены в процедурной, просторные индивидуальные боксы с собственным санузлом – на первый взгляд и не определишь, что это противотуберкулезный диспансер. Телевизор – лишь приятный бонус к современному оснащению. Обновили медоборудование, мебель, появились вентиляционная система с очисткой воздуха, комната матери и ребенка, а также совмещенная в одну палата младенцев. Последняя сильно облегчает работу медперсонала.

Я счастлив прежде всего за наших детей, которые обрели если не второй дом, то великолепные условия, в которых они могут не только получать лечение, а продолжать жить. То есть заниматься, ходить в парикмахерскую, питаться правильно, играть, развиваться. 30 лет без ремонта – и сразу такой. Мы шагнули из 20 века, прошлого, в 21 век. Как бы здесь ни было хорошо, пусть наши дети все-таки быстрее выздоравливают. Шамиль Булатов, главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера

На поправку ребята идут, в том числе получая положительные эмоции. Эпидемиологически здоровые малыши проводят время вместе: играют и рисуют.

Каждый ребенок берет пример со взрослых. Находясь в диспансере от нескольких месяцев до двух лет, многие детишки и сами вооружаются медицинскими инструментами. Правда, игрушечными. Игровые площадки здесь пользуются особым спросом. Теперь их целых две. И каждая полна детей.

Ремонт второго этажа начался в апреле. Работу провели колоссальную – отстроили детское отделение буквально с нуля. Снесли стены, возведя новые, заново провели электричество и установили мультимедиа-системы.

Что понравилось здесь, кроме стен и мебели, которую мы заменили и обновили, здесь еще продумана логистика процесса. Это для нас важно, чтобы пациентам было комфортно. Элементарно: пришли с прогулки и было, куда повесить вещи и подсушить. Поэтому все это – важная история. Для нас детское здравоохранение – это всегда приоритет. Объекты на разных стадиях готовности, я надеюсь, что к началу декабря, к середине декабря мы уже завершим. Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан