В Нацмузее Башкирии открылась выставка «Геология. Искусство видеть»

В Национальном музее республики открылась выставка «Геология. Искусство видеть». Это экспозиция фоторабот сотрудников Геологического института им. Карпинского, сделанных во время экспедиций.

Ежегодно ученые выезжают в самые дикие и труднодоступные уголки нашей страны, откуда привозят яркие образцы минералов и горных пород. Каждая фотография – это экскурс в профессию геолога и его трудовые будни. Геологи первыми обнаруживают то, что скрыто в недрах планеты. А открытия дают базу для многих естественно-научных направлений.