В Уфе предприниматели сыграли в благотворительном спектакле

За два месяца непрофессиональные актеры познали все тонкости работы на сцене, изучали упражнения для дикции и правильного дыхания. Комедия, написанная более 400 лет назад, не утратила свою актуальность и сегодня. Сюжет завязан на интригах, недопонимании и забавных ситуациях, которые сопровождаются романтичными и смешными моментами вокруг двух пар влюбленных. Этот спектакль стал девятым в копилке театра «Тер».