Александр Бастрыкин проконтролирует расследование аварии с автобусом в Башкирии

20 ноября в Благовещенском районе на 34 км автодороги Уфа-Янаул водитель пассажирского транспорта совершил обгон и выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В транспорте находилось 16 пассажиров.