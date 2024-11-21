Александр Бастрыкин проконтролирует расследование аварии с автобусом в Башкирии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен проконтролировать расследование аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии.
20 ноября в Благовещенском районе на 34 км автодороги Уфа-Янаул водитель пассажирского транспорта совершил обгон и выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В транспорте находилось 16 пассажиров.
В аварии пострадали пять человек, которые находились в салоне автобуса. Прокуратура возбудила уголовное дело.
Фото: ГАИ РБ.