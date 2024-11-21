В Краснокамском районе Башкирии прошёл смотр коммунальной техники

В Краснокамском районе прошел смотр техники коммунальных служб перед зимой. Оценивали их состояние сотрудники Гостехнадзора и ГАИ вместе с руководством муниципалитета. Проверяли не только состояние агрегатов, но и всех документов.

Готовность – практически 100 процентов, сейчас идет дополнительный набор кадров. В районе порядка 800 км автодорог, и их обслуживанием занимается местное ДРСУ, несколько организаций, а также дополнительно заключаются договоры с предпринимателями. Необходимые смеси для обработки дорог местное ДРСУ закупило в объеме шести тысяч тонн.