В Москве открылась выставка «Многоликая Россия. Портреты из Башкирии»

Республика в лицах. В Московской городской думе состоялось открытие художественной выставки «Многоликая Россия. Портреты из Башкирии». На экспозиции представили работы, написанные в процессе работы арт-симпозиума «Салаватия».

В рамках этого проекта художники получили уникальную возможность ознакомиться с различными старинными и воссозданными национальными костюмами русского, башкирского, татарского и чувашского народов. Портретисты работали с натуры. Проект проходил под патронажем Русской православной церкви. Была организована художественная экспедиция по изучению костюмов и обрядов жителей, проживающих на территории Салаватской епархии на Юге Башкортостана.