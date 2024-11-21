В Уфе молодежь отметила день рождения друга с помощью «стрельбы» во дворе

В Уфе группа молодежи устроила стрельбу во дворе многоквартирного дома. Как стало известно из сообщения тг-канала «Mash Batash», молодые люди решили необычно отметить день рождения своего друга, который стал совершеннолетним.

Местные жители, проснувшись от шума, выглянули в окна и увидели, как компании парней и девушек устраивают фейерверк в честь торжества. Молодые люди утверждают, что использованные пистолеты были только декорацией.